«1 179 personnes interpellées, dont 791 pour vérification d’identité, 69 pour détention, usage, offre et cession de chanvre indien, 12 pour vagabondage, 44 pour ivresse publique manifeste, 15 pour détention et usage de produits cellulosiques, 11 pour abus de confiance, 81 pour vol, cinq pour vol de bétail,13 bandes démantelées pour association de malfaiteurs et vol en réunion, sept pour cybercriminalité, un pour viol sur mineur, deux pour détention d’arme blanche, 18 pour rixe sur la voie publique et 10 pour violence et voie de fait, deux pour menace de mort, quatre pour homicide involontaire par accident de la circulation, 49 pour nécessité d’enquête, trois pour conduite sans permis de conduire, deux pour violence à ascendant, sept pour recel, 14 pour coups et blessures volontaires, un pour escroquerie, un pour rébellion et outrage à agent», déclare-t-il.

