XALIMANEWS- Le Centre hospitalier national Cheikh Ahmadou Khadim de Touba démarre officiellement ses activités ce lundi 16 mai 2022. Il s’agit d’un hôpital qui est de niveau 3 avec une capacité de 300 lits. Il dispose de services tels que la Médecine Interne, la chirurgie, le SAU, l’ORL, l’ophtalmologie, le cabinet dentaire, la gynécologie et l’obstétrique, la cardiologie, la dermatologie, l’orthopédie, la pédiatrie, la pharmacie, le laboratoire et banque de sang, l’imagerie Médicale. En plus de ces services, il y’a d’autres services comme la gérontologie pour prendre en charge les personnes âgées, la neurologie, la psychiatrie, l’oncologie pour la prise en charge des cancers, la néphrologie, et surtout le service des grands brulés.

