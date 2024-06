Touba : le réseau de drainage d’eaux pluviales débarrassé des ordures sur plusieurs kilomètres

XALIMANEWS: (APS) Le réseau de drainage d’eaux pluviales de la ville de Touba (centre) a été débarrassé des ordures sur plusieurs kilomètres, en perspective de l’hivernage, grâce à l’ opération dénommée ”72 heures” de curage des caniveaux.

Initiée par l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) en partenariat avec la mairie de Touba mosquée et l’association ”Touba ça Kanam”, cette opération a démarré mercredi dernier, a dit Mamadou Mbacké Fall, superviseur au bureau de l’ONAS de Touba.

”Mercredi et jeudi, on a curé plusieurs kilomètres du réseau de drainage d’eaux pluviales de la commune. Cela augure que nous pourrons passer un hivernage paisible, si de telles opérations, sont multipliées d’ici l’hivernage”, a-t-il déclaré.

Il a exprimé sa satisfaction non sans craindre qu”’on jette, à nouveau des ordures dans le canal qui traverse l’axe principal du marché Ocass”.

”Si on cure et que les gens remettent des saletés dans les caniveaux, on continuera à avoir des problèmes durant l’hivernage”, a-t-il averti, soulignant que l’ONAS et la mairie, réfléchissent sur la mise en place, d’un dispositif de surveillance du réseau de drainage des eaux pluviales de la ville de Touba.

Mamadou Mbacké Fall a en outre déploré les constructions sur les rigoles et les caniveaux d’évacuation d’eaux pluviales de Touba.

Il a indiqué que l’opération de curage de 14 autres kilomètres du réseau de Touba sera entièrement réalisée par l’ONAS.

La Dahira Khidma du marché Ocass, des marchands ambulants, le groupement du marché Ocass, des membres de l’association des commerçants et industriels du Sénégal (ASIS) et l’association des plombiers de Touba, entre autres, ont participé aux opérations de curage, notamment du canal du marché Ocass.