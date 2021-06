XALIMANEWS- Libasse Faye Mboup, membre de BBY, et chef du Parti sénégalais pour l’Action et le Développement (Psad), a été arrêté à Touba. Il est accusé d’escroquerie et d’abus de confiance. Selon les infos de Rewmi, il aurait escroqué plus 200 personnes à qui il faisait croire qu’il détenait des financements du Président Macky Sall, Cet allié de Macky Sall avait mis en place un local au quartier Darou Marnane pour y recevoir des personnes désireuses de bénéficier des financements de la Der et du Promise. Pour bénéficier de ses financements, il demandait à ses victimes de donner 7000 Fcfa et un montant égal à 10% du prêt souhaité par chaque personne. Il lui a été remis des sommes comprises en 7000 et 200.000 Fcfa.

