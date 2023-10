XALIMANEWS: Le leader du parti, La République DES VALEURS (Rv), ‹‹Réewum Noor›› est également engagé pleinement dans le campagne de parrainage pour la présidentielle de 2024. Actuellement en tournée politique dans le Sine-Saloum depuis le samedi 21 Octobre, Thierno Alassane SALL a célébré le samedi 28 octobre le sixième anniversaire de la création de son parti, Rv avec ses militants dans le département de GOSSAS. Lors de cette occasion, l’ancien ministre de l’énergie qui a procédé à la remobilisation de ses partisans et sympathisants pour la victoire au soit du 25 février prochain, a profité pour rappeler à ses partisans les raisons qui l’ont poussé à procéder à la création de ce parti. Selon lui, cela répond à un « besoin d’apporter un nouveau souffle à la vie politique sénégalaise, avec une offre politique qui allie compétence, expérience et éthique ». Sous ce rapport, il a ainsi indiqué que la « Rv est une formation politique qui entend renouer avec les valeurs morales et éthiques qui caractérisent les grands hommes et les grandes femmes qui ont écrit les plus belles pages de l’histoire religieuse, politique et intellectuelle du Sénégal ».

