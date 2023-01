elon le document, Khalifa Sall va «écouter, recueillir des avis, nous enrichir au contact de nos concitoyens reste notre objectif». A cet effet, «le chemin sera long, mais exaltant et enrichissant, car notre engagement pour le Sénégal est plus fort que tout. Aucune énergie, aucune compétence, aucun effort ne sera de trop dans cette noble ambition de réaliser le Senegaal bi niou bokk. Dans la sérénité et l’engagement, nous avons pour ambition de faire renaitre l’es­poir chez chaque Séné­ga­laise et chaque Sénégalais», a souligné l’ancien maire de Dakar.

Cette nouvelle tournée survient après celle entamée en 2016 et stoppée à cause du procès de la Caisse d’avance. «Le 14 janvier, Rufis­que, ville d’histoire au patrimoine riche, va accueillir le lancement de la seconde phase de la tournée de la plateforme Taxawu Senegaal «Mottali Yeené». Cette activité est une suite logique de celle entamée en 2016 et qui nous a menés, au mois de décembre de la même année, au Walo. Plus tard, en février 2017, Saint-Louis nous a reçus dans la cordialité. Le même itinéraire nous conduira à Tam­ba­counda en 2017. Pas à pas, la démarche assurée, nos convictions en bandoulière, nous nous sommes assigné la mission de partager notre vision avec nos compatriotes, d’ici et d’ailleurs», lit-on dans le communiqué annonçant la reprise de la tournée. S

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy