Meilleur scoreur du match avec 24 points en 25’34 avec 8 rebonds et 2 passes décisives, Youssoupha Ndoye a juste survolé la rencontre avec ses coéquipiers cet après-midi. Plus présents aujourd’hui avec plus d’agressivité et une meilleure adresse face à l’adversaire. Avec 4 joueurs qui ont 10 points ou plus dans ce match. Une belle copie bien que l’adversaire n’a pas été au niveau.

