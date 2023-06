La démocratie sénégalaise vit peut-être ses dernières heures. Le moment est grave. Mais au-delà des autorités politiques qui instrumentalisent allègrement l’institution judiciaire, commanditaires de cette sentence dont l’objectif est d’éliminer (le mot n’est pas fort tant tout cela exhale les odeurs nauséabondes de la haine) un adversaire, il faut avoir l’honnêteté de désigner ici les principaux responsables : un président de la république infatué de sa toute-puissance, méprisant et condescendant, gérant ce pays comme une succession monarchique, imbu de sa personne sans doute grisée par une légende griotte insincère qui lui a inventé une lignée biologique guerrière, et qui ne supporte pas d’avoir un opposant à sa hauteur, mais surtout animé par un désir de revanche pour effacer un supposé affront subi un certain mois de mars 2021; un juge d’instruction qui assume avec tant de légèreté la décision de renvoyer en jugement ce dossier manifestement vide au point que son collègue « désigné » pour juger daigne emprunter la voie d’un délit sorti de nulle part dans le code pénal (corruption de la jeunesse applicable que dans les cas de proxénétisme) pour justifier une condamnation visant en effet une invalidation de candidature, passant ainsi du crime au délit (sans farce!) ; les 3 derniers procureurs qui se sont succédé dans ce dossier, pressés de livrer la commande politique pour envoyer à la guillotine un opposant gênant et populaire auprès de la frange majoritaire (la jeunesse), et dont l’un a falsifié le dossier d’enquête préliminaire de la gendarmerie pour y inclure des éléments à charge et a contrario, en extraire d’autres à décharge. Finalement, ceux qui disent que le problème de la justice sénégalaise tourne autour de 5 personnes « instrumentalisées » par le régime en place, n’ont pas tort. Tout ça pour ça! Ndiaga Loum, professeur titulaire, UQO

