Les soeurs Thorbourne reviennent en force avec leurs collections d’hiver. Love is wicked, ce nom doit vous être bien familier, en hommage à la fameuse chanson. Nyla du groupe Brick & Lace et ses soeurs mettent le cap sur la mode. Pour cet hiver, des ensembles en velours sont arrivé, des combinaisons, avec des couleurs et tailles qui mettent en valeur la femme. Vous avez chanté et dansé sur la chanson « Love is Wicked », vous pouvez le porter. Sur les images suivantes vous pouvez voir Nyla du groupe Brick Lace qui s’habille en LOVE IS WICKED, la marque des stars.

