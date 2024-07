Tout savoir sur la présidentielle en Mauritanie : El Ghazouani crie victoire, Biram Dah Abeid appelle à des manifestations

XALIMANEWS: Le candidat du parti Insaf ou « Équité » en arabe, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est parti pour être réélu dès le premier tour de l’élection présidentielle mauritanienne du 29 juin 2024. D’après les chiffres de la Commission électorale nationale indépendante mauritanienne (Ceni), il a glané plus de 50 % des voix. Il en aurait déjà obtenu 55 % (484 962 électeurs) après le dépouillement de 88,78 % des bureaux de vote. L’opposant Biram Dah Abeid s’est retrouvé, à cette étape, à la deuxième position avec 22,33 % des voix, soit 194 611 voix. Le candidat du parti islamiste Hamadi, Sid El Moctar Mohamed Abdi, s’est retrouvé troisième avec 13,03 % des voix sur la base de ce même dépouillement. Eid Mohameden Mbareck est classé à la quatrième position, Mamadou Bocar Bâ à la cinquième position, Outtouman Antoine Souleymane Soumaré est arrivé sixième et Mohamed Lemine Mourteji El Wavi est arrivé à la septième et dernière position.

Le candidat Biram Dah Abeid, arrivé deuxième, a appelé à des manifestations après une conférence de presse. Il a contesté les résultats de la Ceni. Des manifestations sont notées dans certains quartiers de Nouakchott. Selon la Ceni, le taux de participation est de 54,90 % à cette étape du dépouillement.

Oumar KANDÉ (Envoyé spécial à Nouakchott)