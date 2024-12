Tout savoir sur la visite du President Bassirou Diomaye Faye au Qatar

XALIMANEWS: Le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye est arrivé vendredi, au Qatar, pour participer, à l’invitation de l‘émir Skeikh Tamim bin Hamad Al Thani, au Forum de Doha a-t-on appris de source officielle.

« Le président Diomaye Faye est arrivé cet après-midi au Qatar, à l’invitation de Son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir du Qatar, pour participer au Forum de Doha », lit-on dans un communiqué publié sur le réseau social X de la Présidence sénégalaise.

Cette 22e édition de cette rencontre internationale qui rassemble chaque année des chefs d’État et de gouvernement, et diverses autres personnalités pour discuter des défis mondiaux et de proposer des « solutions innovantes », se tient samedi et dimanche.

Avant Doha, le président Faye était, mercredi, en visite officielle de 48 heures aux Émirats arabes unis où, avec son Altesse Mohamed Bin Zayed, ils ont exprimé une « volonté commune » de renforcer la coopération dans des secteurs clés tels que l’énergie, les infrastructures, le numérique, l’éducation et l’agriculture.