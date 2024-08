Tout sur la crise du secteur du transport à Saint-Louis : La société « Mach Allah Transports » dénonce et engage le combat contre l’injustice

XALIMANEWS- A Saint-Louis, des voix s’élèvent et révèlent une profonde crise dans le secteur du transport. Ce mois d’août, après 45 jours d’arrêt de son service pour cause d’un niet opposé par le Regroupement des transporteurs de la région, Mach Allah Transport, avec, à sa tête, l’entrepreneure Adja Hourèye Thiam Preira, dénonce un harcèlement de la part de vieux concurrents. Ces derniers ont, apparemment, du mal à accepter et confronter le défi de l’innovation mise en place par la nouvelle société.

« Lundi dernier 12 août, nous avons jugé opportun de reprendre l’exploitation après quelques clarifications auprès des autorités. Mais à notre grande surprise, nous avons été assaillis par les transporteurs accompagnés de gros bras. Ils nous ont sommés de faire descendre nos clients et de rejoindre Saint-Louis, alors que nous étions très loin de la gare routière, à Rao, précisément à 15 kms de la commune de Saint-Louis où les clients ont accepté de nous trouver pour voyager avec nos bus », a confié à Xalima, Sidy Ahmed Samb, gérant de Mach Allah Transport.

D’ailleurs, le visionnage d’une vidéo a permis de constater le niveau de la bataille engagée par les transporteurs, laquelle devrait empêcher, sans aucune forme de légalité, l’exploitation des bus de Mach Allah Transport au niveau de Saint-Louis.

A l’origine du contentieux…des bus climatisés et des navettes sécurisées

A l’origine du contentieux, des bus climatisés, des navettes confortables, et à moindre coût, font réagir les transporteurs de la gare routière de la région qui veulent imposer à la nouvelle société ses vielles méthodes, lesquelles consistent à suivre un agenda aléatoire, dont le traditionnel « rang », qui pourrait ainsi « autoriser » un départ, seulement après plusieurs jours d’attente.

« Pour juste nous faire savoir que nous n’aurons jamais la possibilité de faire les navettes comme nous l’avions prévu car, notre démarche consiste à planifier les voyages sur des réservations en ligne. Ce système marche bien et convient mieux aux clients. Avec des voyages confortables et mieux organisés, les clients ont vite fait le choix », explique Sidy Ahmed Samb qui estime que c’est, certainement, la raison pour laquelle, dès le début de l’exploitation, c’est-à-dire le 09 juin dernier, les transporteurs de Saint-Louis ont tout fait pour leur mettre les bâtons dans les roues.

« Nous avons accepté d’arrêter l’exploitation, le temps de gérer le contentieux. Mais nous ne pouvons pas nous plier à leur volonté d’arrêter tout parce que, prétextent-ils, ils ont reçu des bus en prêt et n’arriveraient pas à rembourser si nous leur faisons de la concurrence », a t-il ajouté.

Dépassé par les événements, il en appelle à la diligence des autorités et espère vite une solution à l’amiable, pour le grand bonheur d’une clientèle émancipée…qui s’éloigne, de plus en plus, de la gare routière et des vieux bus.

Un projet social à mener jusqu’au bout…

Pour Adja Hourèye Thiam Preira, les transporteurs de Saint-Louis, convaincus que cette innovation leur ferait de l’ombre, se sont insurgés contre les navettes de Saint-Louis à Dakar de la société Mach Allah Transport.

« Pourtant, nous sommes bien en règle et nous avons eu les assurances du ministre du Transport, El Hadji Malick Ndiaye, qui nous a reçus. Après une première interpellation sur la situation, il nous a assurés que nous pouvions bel et bien procéder à l’exploitation de nos bus. Mais pourquoi donc devons-nous subir les assauts d’une tierce personne ? », s’offusque Mme Preira lors d’un live sur Facebook, ce mercredi. L’entrepreneure compte, finalement, engager le combat de la survie aux côtés de nombreux soutiens. En effet, après qu’elle ait émis l’idée, certainement sous le coup de la colère, de vendre les bus, fruit d’un gros investissement qui risquerait de ne point profiter aux populations auxquelles il était destiné, la voyagiste a reçu l’élan de solidarité nécessaire pour la convaincre de mener jusqu’au bout l’exploitation de ce « projet social ».

D’ailleurs, aux dernières nouvelles, des femmes activistes se sont mobilisées pour tenir, ce jeudi 15 août, un point de presse, pour apporter leur soutien à la société et mieux, à la voyagiste, une des figures emblématiques de l’entreprenariat des femmes et des jeunes.

A noter que « face à la recrudescence des accidents, entre autres désagréments que présente la route », l’entrepreneure Adja Hourèye Thiam Preira s’est dit consciente de la nécessité d’un nouveau système de transport qui passe d’abord par le renouvellement des bus interurbains. Ce qui a donné naissance à la société Mach Allah Transport. Une contribution au volet social, apparemment, bien accueillie à son heure, au regard des nombreux défis dans le domaine du transport au Sénégal.