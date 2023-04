XALIMANEWS: Environ 10 Jeunes ont été arrêtés et retenus à la brigade de gendarmerie de Thiénaba. Cette arrestation fait suite aux violents affrontements survenus, ce mercredi 19 avril 2023, dans la cité religieuse de Amary Ndack Seck, entre les populations et les forces de l’ordre. « Il y a eu des affrontements entre les forces de l’ordre et des jeunes de la localité décidés de s’opposer à un projet de lotissement d’une délibération fictive de la Mairie, auquel le Collectif des exploitants agricoles de Thiénaba Seck a dit non», explique Amadou Seck, membre dudit collectif. Selon ce depuis plus d’une semaine, le projet a été suspendu aux négociations entamées par le Khalife général de la cité religieuse, pour trouver un terrain d’entente entre le Maire et les propriétaires des terres.

