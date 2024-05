Trafic de billets noirs : Une contrevaleur de 1,097 milliards de Fcfa saisie encore à Thiès 

XALIMANEWS-Les agents de la Sûreté urbaine ont intercepté une somme considérable de billets noirs évaluée à 1,097 milliards FCFA dans la ville de Thiès.

Le week-end dernier, suite à des renseignements sur une organisation criminelle spécialisée dans la contrefaçon, les agents de la SU ont entrepris une mission d’investigation à Thiès. Cette opération a conduit à l’arrestation de deux individus et à la confiscation de billets non authentiques en euros et en dollars d’une valeur estimée à 1,097 milliards FCFA, selon le journal Libération.

Les individus appréhendés sont identifiés comme D. Ndiaye et B. Sow. Ils ont impliqué un certain M. B. basé à Dakar comme étant le détenteur des billets non authentiques. Ce dernier est actuellement activement recherché par les autorités. En attendant, les deux suspects ont été déférés devant le parquet.