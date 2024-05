Trafic de Drogue : comment sont tombés à Keur Ayib, Abdoulaye Seck le fils d’Idrissa Seck et ses complices !

XALIMANEWS-Mardi dernier, à Keur Ayib, région de Kaolack, Abdoulaye Seck et ses complices ont été appréhendés en possession de 18 kilogrammes de cocaïne, selon les enquêteurs. Découvrons le film de leur arrestation

Selon le site Senego, l’opération a été menée conjointement par les agents de l’OCRTIS de Dakar, en collaboration avec leurs homologues de Kaolack et Mbour, en réaction à des informations sur un vaste réseau de trafic international de drogue, dirigé par huit individus, dont le présumé cerveau serait le fils d’Idrissa Seck, comme rapporté par le journal. Les trafiquants revenaient de la sous-région, d’après le journal L’Observateur. En plus de la cocaïne, les policiers ont saisi diverses preuves, dont un kit de consommation de skunks, des titres de propriété foncière, une arme, du haschich, quatre véhicules et du matériel de communication. Une importante somme d’argent en dollars et en livres sterling a également été retrouvée en possession des suspects.