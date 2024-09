Trafic de faux médicaments et de devises : 620 millions F CFA saisis par la Douane

XALIMANEWS-L’Administration des Douanes du Sénégal a récemment intensifié sa lutte contre le trafic illicite avec une série de saisies impressionnantes. Au cours des dernières semaines, ces opérations ont permis de saisir des médicaments et des devises d’une valeur totale de 620 millions de francs CFA, illustrant une vigilance accrue aux frontières terrestres et maritimes, dans un contexte marqué par la montée du trafic de faux médicaments et de devises contrefaites.

Le mardi 17 septembre 2024, la Brigade maritime des Douanes de Mbour a effectué une saisie significative. Grâce à une opération de bouclage, une pirogue transportant des médicaments a été interceptée en mer, avec une cargaison estimée à 455 millions de francs CFA, incluant divers produits pharmaceutiques comme des antibiotiques et des anti-inflammatoires. Quatre personnes ont été arrêtées, ce qui constitue un coup dur pour les réseaux de trafic de médicaments dans la région.

Le lendemain, le 18 septembre 2024, la Brigade mobile des Douanes de Kaffrine, suite à un renseignement, a démantelé un autre réseau de trafic. Une Peugeot 504 chargée de médicaments contrefaits a été interceptée près de Birkilane, avec une saisie de centaines de cartons de DYCLOSA 50, pesant 226 kg et évalués à 80 millions de francs CFA.

Plus tôt dans le mois, le 4 septembre 2024, la Brigade commerciale des Douanes de Kidira a également saisi des médicaments, y compris des produits vétérinaires, près de Sinthiou Diohé. Cette opération, rendue possible grâce à des informations précises, a permis de découvrir une cargaison cachée dans une cabane de fortune, d’une valeur estimée à 21 millions de francs CFA.

En parallèle des saisies de médicaments, les Douanes ont renforcé leurs efforts contre le trafic de devises. Le 15 septembre 2024, lors d’un contrôle de routine à Koumpentoum, les agents ont appréhendé un passager au comportement suspect. Une fouille a révélé qu’il dissimulait 64 612 368 francs CFA en billets d’euros et de francs CFA sous ses vêtements. L’individu, ainsi qu’un complice, tous deux de nationalité étrangère, ont été arrêtés et sont actuellement en détention, avec la procédure judiciaire en cours.

Avec RTS