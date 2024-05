Trafic de migrants : Démantèlement de cinq réseaux entre Saint-Louis et Karang

XALIMANEWS- C’est une des opérations inédites. La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT), en collaboration avec ses unités, a réalisé une série d’opérations couronnées de succès dans la lutte contre l’émigration irrégulière au Sénégal, entre le 29 avril et le 2 mai 2024. L’antenne de la DNLT de Saint-Louis ( nord) a joué un rôle central dans cette initiative en mettant la main sur sept individus. Ces derniers, informe Rewmi Quotidien, sont présentés au procureur de la République pour leur implication présumée dans quatre voyages clandestins par voie maritime.

Le journal renseigne que les opérations ont débuté le 29 avril avec l’immobilisation de deux embarcations et l’arrestation des organisateurs de ces voyages illégaux, dont un certain M. Fall identifié comme l’instigateur principal d’un réseau de trafic de migrants. Une enquête a permis l’interpellation de plusieurs autres individus, dont I. Diouf et N. Diatta, impliqués dans des activités de trafic de migrants.

Dans une autre affaire, P. N. Sogué a été appréhendé en tant que capitaine présumé d’une pirogue destinée à partir de la Mauritanie pour les îles Canaries. Les efforts de la DNLT ont également porté leurs fruits à Karang ( dans le département Foundiougne) où deux ressortissants gambiens ont été interceptés alors qu’ils tentaient de rejoindre une pirogue en partance pour l’Espagne.

Informés de ces activités, les éléments de la DNLT de Dakar ont agi rapidement pour démanteler un réseau de trafiquants de migrants établi à Bargny, aboutissant à l’arrestation de 41 migrants de différentes nationalités ainsi que des organisateurs de ce périple.

Au terme de l’enquête, les organisateurs présumés de ces voyages illégaux ont été déférés au parquet de Dakar pour « association de malfaiteurs et complicité de trafic de migrants par voie maritime ».