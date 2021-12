Le scandale relatif au trafic de passeports diplomatiques, impliquant des députés de l’Assemblée nationale, accablant le ministère des Affaires étrangères et la Présidence, est loin de connaitre son épilogue, rapporte Sénégal7. En effet, des frictions sont en train d’être constaté entre la police et la gendarmerie. Pour cause, la gendarmerie n’a pas apprécié que leur collègue, l’adjudant-chef, Mamadou Lamine Bâ, cité dans cette affaire, soit entendu par la Division des investigations criminelles (DIC). A en croire Source A qui donne l’information, le gendarme détaché à la Présidence et mis en cause dans l’affaire du trafic de passeports diplomatiques a bénéficié d’un retour de parquet. Ainsi, il a été ainsi récupéré par la Section de Recherches en attendant son nouveau face-à-face avec le procureur.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy