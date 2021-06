«Les braconniers utilisent des moyens plus discrets et plus silencieux que les armes à feu, pour ne pas attirer l’attention des patrouilles anti-braconnage », lit-on dans le communiqué. À en croire le document, ces méthodes consistent à empoisonner les léopards et les lions avec des substances chimiques mortelles, dissimulées dans de la viande de bœuf et mises à la disposition des grands fauves. « Ces méthodes cruelles sont illégales car, il s’agit de piégeage d’espèces protégées», renseigne le communiqué. Aussi, préconise-t-il que ce trafic international juteux et souvent connecté à d’autres trafics tels que la drogue, soit sévèrement combattu

Les efforts conjoints du Service régional des Parcs nationaux de Tambacounda, du commissariat central de Kédougou et du projet Eagle Sénégal, ont porté leurs fruits, par l’arrestation de trois présumés trafiquants de peaux de léopard, le 12 juin 2021. Ils ont été pris en flagrant délit de détention, de circulation et de tentative de commercialisation des peaux dans un restaurant, indique le communiqué de Eagle-Sénégal parvenu à la rédaction. Le léopard est une espèce intégralement protégée au Sénégal, notamment par l’article L32 du Code de la chasse et de la protection de la faune ainsi que par la Convention de Washington aussi nommée «Cites» qui réglemente le commerce international d’espèces protégées, rappelle le document. Cette opération porte à dix le nombre de peaux de léopard saisies au Sénégal oriental, ces cinq derniers mois. Expert en trafic de faune au Sénégal et dans la sous-région, l’Ong Eagle dénonce l’évolution de la commercialisation des trophées de grands félins comme le léopard.

