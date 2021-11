XALIMANEWS- Les opérations de bouclage des réseaux de trafic international de stupéfiants et de médicaments se poursuivent sur toute l’étendue du territoire douanier. Lesdites opérations ont permis à la Douane de saisir près de 700 kg de chanvre indien, de la morphine et divers autres médicaments. La dernière saisie en date est réalisée hier jeudi 11 novembre 2021 à 15h entre Touba Saloum et Darou Salam Nioro dans la forêt de Keur Madiabel, département de Nioro. Les agents des Douanes de la Brigade commerciale de Keur Ayip engagés dans l’opération y ont intercepté d’importantes saisies de produits prohibés dont : 4 colis de chanvre indien d’un poids total de 400 Kg pour une contrevaleur estimée à 48 millions de francs CFA ; 4 sachets de 1000 comprimés soit 4000 comprimés testés positifs à la Morphine et dont la contrevaleur est estimée à 51 millions de francs CFA ; Divers autres faux médicaments d’une contrevaleur de 6 800 000 de francs CFA.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy