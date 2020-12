XALIMANEWS- Dans sa livraison du Jour, le Journal l’Observateur révèle un vaste réseau de prostitution et de trafic d’être humains dans les sites d’orpaillage de Kédougou. Selon nos confrères cités par Igfm, des femmes et de jeunes filles originaires de la Guinée, du Nigéria et du Ghana sont achetées et vendues à des prix qui varient entre 1 et 2 millions dans cette partie du pays.

