Les tests effectués sitôt par les services de la Division de la police technique et scientifique en présence de l’Ocrtis, de l’Unité mixte de contrôle des containeurs, de la Subdivision maritime de la Douane, de la gendarmerie et de la Marine nationale, ont révélé une cargaison de plâtre et de haschich à bord. A l’issue des opérations de comptage et de pesage, il a été dénombré 279 sacs contenant chacun 30 kg de haschich en moyenne, soit un poids total de 8370 kg.

