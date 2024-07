Tragédie à Baïla Ndour (Birkelane) : Deux enfants périssent dans un éboulement

XALIMANEWS-Dans le village de Baïla Ndour, situé dans le département de Birkelane, l’émotion et la consternation règnent après une tragédie qui a coûté la vie à deux jeunes garçons âgés de 5 et 6 ans. Le week-end dernier, les enfants ont été victimes d’un éboulement survenu dans une carrière locale.

D’après des témoignages rapportés par L’OBS, les deux jeunes victimes s’étaient rendues sur le lieu du drame pour rejoindre leurs frères aînés, qui étaient partis chercher du sable pour la construction de leur maison familiale. Les frères Amath Seck et Malick Seck étaient accompagnés du charretier Pape M. Seck lorsqu’ils se sont rendus dans la zone des carrières du village.

Malheureusement, les jeunes Malick et ses compagnons ne se sont pas rendu compte que deux petits garçons de leur famille, Pape Modou Sall (5 ans) et Aliou Sall (6 ans), les suivaient à leur insu, marchant dans les traces de la charrette. Une fois sur place, alors que Malick et les autres chargeaient la charrette, ils n’ont pas remarqué l’approche des deux jeunes garçons qui s’étaient retrouvés de l’autre côté des dunes de sable.

Peu de temps après, un bruit assourdissant du côté opposé des dunes a attiré l’attention de Malick et ses compagnons. En se précipitant pour voir ce qui se passait, ils ont découvert avec stupeur que les deux petits garçons étaient ensevelis sous des tas de sable qui continuaient de s’effondrer. Ils ont immédiatement alerté les villageois pour obtenir de l’aide afin de secourir les enfants.

Malheureusement, lorsque les secours sont arrivés, il était déjà trop tard pour sauver Pape Modou Sall et Aliou Sall, qui avaient succombé sous les débris. Les villageois ont alors réalisé que les victimes étaient deux frères germains. Les corps des enfants ont été transportés à la morgue de l’hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine, où une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette tragédie.