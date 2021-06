XALIMANEWS- De retour en France après un prêt peu concluant en Arabie saoudite à Al-Ahli, M’Baye Niang (26 ans, 9 apparitions et 1 but en L1 cette saison) ne figure plus dans les plans de Rennes. Pour économiser le salaire important, estimé à 3,5 millions d’euros brut par an, de l’international sénégalais, sous contrat jusqu’en juin 2023, le club breton discute avec ses agents pour le laisser partir cet été contre une indemnité quasiment symbolique, d’après les informations du quotidien L’Equipe ce mercredi.

