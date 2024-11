Transhumance ou niaka djom ? (Par Marvel Ndoye)

Il est vrai qu’il est libre à chacun des cleptomanes, des mythomanes, et des psychopathes de l’APR / BBY d’appeler à haute voix à voter pour le Pastef, espérant avec cela endormir le peuple qui les a vomis, ou endormir Ousmane Sonko qui est loin d’être naïf, mais ces renégats qui se distinguent par ce retournement de veste aussi rapide prouvent juste qu’ils sont encore plus niaka djom, plus minables que l’on avait imaginé.

Non mais sincèrement il faut fixer des limites à l’indignité quand même.

1° Quand une Adji Mbergane Kanouté appelle à soutenir le Pastef, c’est que « Diomi amoul heure » ?

** Sur quel plateau de média la plus hypocrite des débatteuses de BBY n’a-t-elle pas été pour justifier les tueries sur nos enfants, les rafles pour un bracelet ou un post, les tortures, les parodies judiciaires, les persécutions contre Ousmane Sonko & compagnies ? Jamais elle n’a montré une once d’humanité ni de patriotisme.

2° Quand on voit un Mame Boye Diao s’incruster au meeting de Pastef et clamer une amitié avec Sonko, c’est le sommet de la fumisterie

** N’a-t-il pas été l’un des gros bailleurs de fonds des insulteurs contre Sonko comme confirmé par Kaliphone et Fouta Tampi ? N’a-t-il pas été cité par Adji Sarr parmi ses souteneurs ? Quel centimètre carré a échappé à sa boulimie, comme confirmé par Adama Faye ? N’est-il pas plus riche que Cresus ?

3° Quand on voit un Doura Baldé perché sur le toit d’un 4X4 scandant le nom de Sonko, et dansant sur une chanson dédiée au leader du Pastef, c’est que l’indignité a perdu ses limites.

** Avec la Lonase, n’est-ce pas lui qui finançait via des conventions scandaleuses les Sonkophobes, les mythomanes de la presse ? Tange Tandian, Aissatou Diop Fall, Mame Gor Djazaka, Maty 3 Pommes, Cheikh Mbacké Gadiaga, Madiambal Diagne, etc…

4° Quand on entend des Françoise Hélène Gaye, des Fouta Tampi, et autres truies, appeler à voter Pastef,, ça veut dire que « niaka djom amatoul limite ».

** Quelle saloperie n’ont-elles pas débité contre le Pastef, contre Ousmane Sonko et ses parents ? Quels mensonges n’ont-elles pas débité avec leur CODAS (Collectif pour la Défense de Adji Sarr) ?

5° Quand on entend un Me Malick Sall appeler à voter Pastef, comment se retenir de vomir ?

** Combien de Pastefiens ont été tués, torturés, emprisonnés avec sa complicité ? Combien de complots judiciaires contre le Pastef ont été fomentés sous sa gestion ?

Il y’en a d’autres non cités ci-avant, et il est clair que ce n’est pas fini. APR / BBY est un réservoir de renégats, de lâches, de traitres. Il suffit de voir comment ce parti a explosé en plusieurs parties dès que le chef du gang a remis les clés du coffre-fort à BDF.

Ce sont tout simplement les plus lâches, les plus minables qui n’ont pas attendu longtemps pour appeler de leur propre initiative à soutenir le Pastef contre lequel ils ont fomenté toutes sortes de complots hier. Ils savent qu’ils ne pèsent rien car ils ont tous été laminés dans leurs propres bureaux, quartiers, départements le 24 Mars.

Pastef n’a donc pas besoin d’aller chercher ces perdants qui ne croient en rien. Nulle part au monde un candidat ou un parti ne choisit ses électeurs, ni ne tient des conférences de presse ou ne publie des communiqués pour dire qu’il ne veut pas que untel vote pour lui ou appelle à voter pour lui. Dans le lot de ceux qui ont voté pour BDF le 24 Mars figurent probablement des agresseurs, des prostituées, des drogués, etc…

Par contre Pastef peut rassurer que voter ou appeler à voter la liste Pastef n’est ni un gage d’impunité, ni une promesse d’embauche, ni un bulletin d’adhésion au parti. Ce n’est donc pas fortuit que Ousmane Sonko ait rappelé ces principes devant Mame Boye Diao et Doura Baldé, ces 2 fossoyeurs qui se sont incrustés à leur meeting.

D’ailleurs s’il fallait faire appel à des compétences dans l’opposition, mieux vaut aller chercher parmi ceux qui sont moins niaka djom et qui résistent encore aux tentations de la transhumance.

En tout cas, avec ou sans ces brouteurs, l’on se rapproche de plus en plus du 145 / 20, voire plus, avec ce qu’on a vu récemment dans le Fouta, à Mbacké, et ailleurs. Donc les tentatives de transhumance d’ex-BBY vont se multiplier. Après les législatives ils déchanteront car le peuple veille.

MARVEL NDOYE

E-mail : [email protected]