La question des 49 soldats ivoiriens interpellés au Mali a été évoquée dans les échanges entre les dirigeants malien et sénégalais. Le Président Sall a demandé à Goïta, au nom de l’Afrique et des relations de bon voisinage, de tout faire pour trouver une solution à cette crise. Il s’est aussi engagé à faire la même démarche auprès du Président Ouattara afin qu’on trouve rapidement une issue à cette mésentente pour que la sous-région puisse se concentrer sur la lutte contre le terrorisme qui est la question la plus importante. Le Colonel Goïta a salué l’initiative du chef de l’Etat sénégalais, et déclaré être ouvert à toute solution équitable. L’inculpation des 49 militaires pour tentative de coup d’Etat ne signifie pas qu’une solution satisfaisante ne puisse être trouvée, et il n’est donc pas exclu qu’un dénouement heureux n’intervienne dans les jours à venir. Sur ce point, comme sur les autres, le Colonel Assimi Goïta s’est réjoui que le président de l’UA privilégie une solution africaine car, assure le dirigeant malien, le continent ne doit pas être prisonnier de la géopolitique mondiale.

