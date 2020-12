XALIMANEWS : La compagnie aérienne nationale explore d’autres cieux. Air Sénégal va exploiter la liaison Dakar-Milan Malpensa à partir du 17 février 2021. L’As renseigne que la compagnie nationale va opérer trois vols directs dans la semaine entre les deux villes sur toute l’année. Le Directeur Général d’Air Sénégal SA, Ibrahima Kane, estime que l’ouverture de cette destination stratégique cadre parfaitement avec le nouveau plan de relance du pavillon national et va contribuer au renforcement des relations économiques et diplomatiques entre l’Italie et le Sénégal. A l’en croire, les horaires proposés par Air Sénégal offriront également aux passagers de Milan un transit direct de Dakar vers Abidjan, Bamako, Conakry, Banjul, Ziguinchor et Nouakchott.

