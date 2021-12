Le Train express régional (Ter), qui sera inauguré le 27 décembre, va apporter beaucoup de changements dans la mobilité des populations jusqu’ici habituées pour la plupart d’entre elles à emprunter la voiture comme moyen de locomotion. Ce bijou va desservir sur un trajet de quelque 36 km, les usagers allant de la gare de Dakar à celle de Diamniadio. Le tarif pour chaque tronçon est fixé à 500 francs alors que le voyageur, désireux de faire l’itinéraire Dakar-Diamniadio, serait amené à débourser 1500 francs. Là où celui qui voudrait voyager en première classe paiera 2500 francs. Un nombre de 115 mille voyageurs par jour devrait être transporté par le Ter. Déjà avant sa mise en circulation, il est à noter l’effectivité du transfert de compétences avec plus de 97% des postes occupés par quelque 950 employés directs sénégalais. Plus de 2000 autres personnes seront employées pour les activités connexes du Ter. Les services chargés de l’exploitation du Ter annoncent aussi une desserte non-stop avec un train toutes les 10 minutes, de 5h 30 à 20h, et un autre toutes les 20 minutes, jusqu’à 22h. Durant les journées de dimanche, la même fréquence de rotation de trains sera en vigueur. Pour la sécurité, un nombre de 260 gendarmes sera mobilisé. Les populations auront le temps de découvrir le Ter puisque la Seter (Société d’exploitation du Ter) a prévu d’accorder 15 jours de visite gratuite aux personnes vivant à proximité de l’itinéraire du Ter. Ce, avant la mise en exploitation du bijou. On fait état aussi de la mise en place d’un programme Sargal (Ndlr : Bienvenue) dont le but est de permettre aux élèves des écoles des zones desservies par le Ter, les associations de femmes, de jeunes, des individus qui se sont inscrits en masse au niveau des différentes gares, de pouvoir voyager gratuitement à bord du Ter, pendant 15 jours, pour le découvrir et se l’approprier.

