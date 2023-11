XALIMANEWS -L’autoroute reliant les villes de Mbour (ouest) et de Kaolack (centre) pourra être livrée en décembre 2025, malgré la rupture des stocks de ciment et de basalte du constructeur, a assuré, mercredi, le directeur des autoroutes et du partenariat public-privé à l’Agence des travaux et de gestion des routes (Ageroute), Bocar Malick Mbow.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy