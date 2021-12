Ce dernier poursuit : « Il y aussi des points qui concernent les uns et d’autres qui concernent les autres. Mais le point essentiel qui concerne tout le monde, c’est les tracasseries de la police, de la gendarmerie et de la douane et les sabots“, a-t-il pesté. Non sans indiquer que les points de revendications sont au nombre de 11.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy