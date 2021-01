ADVERTISEMENT

« En marge des décisions prises par le Chef de l’Etat en ce qui concerne l’état d’urgence assorti de couvre-feu dans les régions de Dakar et de Thiès, j’ai pris des mesures visant à empêcher la propagation de la Covid-19 par le biais des moyens de transport public et privé.Il s’agit d’un arrêté dont les principaux points portent d’abord sur la diminution du nombre de places autorisées dans les véhicules de transport public et privé, sur les dispositions sanitaires à respecter dans les véhicules et au sein des gares routières.Ainsi, dans les autobus urbains de 12 m exploités par la société Dakar Dem Dikk, un maximum de quatre-vingt (80) places, sur cent dix (110) places disponibles seront occupées par les voyageurs.Dans les minibus urbains exploités par l’Association de Financement des Transports urbains de Dakar (AFTU), un maximum de quarante (40) places, non compris le personnel de bord, sur cinquante (50) places disponibles seront autorisées à l’exploitation.Concernant les autocars et minicars communément appelés Ndiaga Ndiaye et Cars rapides, les places debout sont interdites.Je rappelle, par ailleurs, que le port correct du masque est obligatoire pour toutes les personnes à bord des véhicules de transport public et privé de voyageurs, dès que leur nombre est supérieur à un (1).En outre, les entrées et sorties des gares urbaines de passagers se font dans le respect des mesures d’hygiène et de sécurité arrêtées par l’autorité sanitaire compétente.J’exhorte les passagers à respecter les mesures prises en relation avec les transporteurs et invite ces derniers à nettoyer et à désinfecter leur véhicule (à l’intérieur et à l’extérieur) au moins une fois par jour. Le personnel en service dans ces véhicules de transport doit porter des masques et détenir des produits désinfectants pour les mains afin de se protéger et de protéger les usagers ».

Libération