XALIMANEWS : Lors de son discours à la Nation le 31 décembre, le président de la République a annoncé la création d’un parquet financier. « Le Parquet financier fait partie des réformes que nous voulons mettre en place. Beaucoup ont critiqué la CREI comme n’ayant pas une instance d’appel mais de cassation. Mais avec l’évolution des droits de l’homme, il faut un changement. Tout ce qui va concerner les détournements de deniers publics, ce parquet va s’en charger. J’avais donné instruction pour que le ministre de la justice travaille sur ça », a annoncé Macky Sall. . « Il faut que les gens sachent que tous les rapports de l’Inspection générale d’État rattachée à la Présidence sont destinés exclusivement au Président de la République. C’est le seul destinataire, la personne à qui on les soumet et qui apprécie par rapport à ce que la loi admet. Ces rapports sont secrets et protégés par la loi, cependant le Président peut décider de déclassifier le rapport. Pour la Cour des comptes, le président précise que, « c’est une cour autonome qui ne dépend pas du président. Elle peut demander à certaines personnes prises sur des faits de rembourser. Et ils le font. En ce qui concerne l’Ofnac, Macky Sall assure n’avoir « pas vu de rapport transmis au procureur et qui devait être transmis au juge et ne l’a pas fait. Il faut faire la part des choses. L’OFNAC ne juge pas, il a des pouvoirs d’investigations, le procureur est investi de pouvoir c’est à lui de voir. On ne peut pas arrêter quelqu’un dont l’arrestation peut semer le chaos. Il faut que l’on arrête de penser que les choses marchent aussi facilement. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy