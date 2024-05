Travaux d’entretien des forages : la Sen’Eau annonce des perturbations dans la distribution d’eau à Dakar

XALIMANEWS-Les habitants de Dakar sont prévenus d’une possible pénurie d’eau sur plusieurs jours, car La Sen’Eau a annoncé des travaux d’entretien des forages de la ville du lundi 6 mai au samedi 10 mai 2024.

Ces travaux, peut-on lire dans un communiqué de la Sen’Eau, visant à améliorer la qualité du service, entraîneront des perturbations dans la fourniture d’eau potable dans les zones concernées, notamment HLM Grand Yoff et Keur Yoff le lundi 6 mai, Nord Foire, Keur Damel, cité Léopold Sédar Senghor et Cité Mixta le mardi 7 et jeudi 9 mai, et Sicap Foire, cité SOCABEG CICES, Foire le vendredi 10 mai.

La distribution d’eau reviendra progressivement à la normale le soir même de chaque journée de travaux, et des camions citernes seront déployés pour aider les zones les plus touchées.