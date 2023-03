‘’Le constat est que les travaux ont bien progressé. Nous avons remarqué que les voies de circulation générales ont été pratiquement toutes libérées. Les ouvriers sont en chantier au niveau des stations’’, a déclaré le ministre, qui dit espérer que ‘’la livraison de l’infrastructure dans sa globalité sera faite à date échue’’. Mansour Faye s’adressait à la presse, à la fin d’une visite des chantiers situés entre la RTS et Gadaye, dans le département de Guédiawaye. ‘’Je peux exprimer une satisfaction avec toute l’équipe qui m’accompagne (…), pour dire que les travaux du BRT seront réceptionnés à la date fixée pour une exploitation commerciale effective au dernier trimestre de 2023’’, a-t-il indiqué. Il a souligné que ‘’la question de l’assainissement, qui avait causé de réelles difficultés, est réglée à plus de 99%’’. ‘’Dans la dynamique de l’exploitation, les infrastructures telles que l’autopont de Case bi, le dépôt du BRT à Gadaye et le centre de commande au niveau de Grand Médine, seront livrées à la même période’’, a assuré le ministre. Il a invité toutes les parties prenantes ‘’à se tenir prêtes’’, pour ‘’une inauguration effective en octobre et au plus tard en novembre 2023.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy