XALIMANEWS -Le Tribunal des flagrants délits de Dakar a déclaré le mandataire national de la coalition Yewwi Asakn Wi Déthié Fall coupable du délit de participation à une manifestation interdite et l’a condamné à six mois assortis du sursis et à payer une amende ferme de 100.000 F Cfa. Le député a été par contre relaxé du délit d’attroupement non armé.

