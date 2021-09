Pour ce qui est de l’arme à feu, les avocats ont laissé entendre qu’elle a été achetée auprès d’un pêcheur et que leur client Ndiaye ne s’en est jamais servi. Il a reconnu la détention illégale d’arme et promis de régulariser, ont-ils souligné. Leurs arguments n’ont pas convaincu le Tribunal qui a condamné N. M. Ndiaye à deux ans ferme pour offre et cession de drogue et détention d’arme à feu sans autorisation administrative.

Arrêté chez lui, courant août 2021, par la Sûreté urbaine (Su) de Dakar, le mareyeur N. M. Ndiaye a écopé de deux ans ferme pour offre et cession de drogue et détention d’arme à feu sans autorisation administrative. Selon les éléments du dossier, informés du trafic intense entretenu par le mis en cause, les policiers ont fait une descente à son domicile et mis la main sur 500 g de chanvre indien qui étaient dans un seau posé à côté des toilettes communes qui donnent sur la cour. Poursuivant leur fouille, les hommes du Commissaire Bara Sangharé ont trouvé dans l’armoire de Ndiaye une arme à feu. Face aux juges du Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, le prévenu a dit qu’il est mareyeur depuis 16 ans. Il a sous sa responsabilité une quarantaine de personnes dans son entreprise et gagne honnêtement sa vie. Donc, il n’a nullement besoin de trafiquer de la drogue.

