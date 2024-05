Tribunal de Dakar : Une magistrate à la retraite perd 46 millions F CFA et 5 Kg d’or estimés à 200 millions F CFA

XALIMANEWS-La magistrate F. K. D. avait confié des bijoux en or et en diamant, ainsi qu’une somme d’argent à sa voisine, qu’elle considérait comme sa fille. Cependant, cette dernière aurait détourné ces biens au préjudice de la magistrate à la retraite, ce qui l’a conduite devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar pour abus de confiance.

La magistrate, qui avait travaillé à la Cour d’appel selon L’OBS, avait confié ses bijoux à sa voisine, expliquant qu’elle devait se rendre au Canada pour voir sa fille. La juge à la retraite a témoigné que les sacs et le sceau contenaient 5 kilos d’or ainsi que d’autres bijoux incrustés de diamants, accompagnés d’une somme d’argent d’environ 70 000 euros (près de 46 millions de FCFA), le tout étant estimé à 200 millions de FCFA. Selon ses dires, ce patrimoine incluait des bijoux provenant de différents pays, notamment la Côte d’Ivoire, l’Arabie Saoudite et l’Egypte.

D’après les informations rapportées par le quotidien, l’ancienne présidente du Tribunal de grande instance de Dakar avait demandé à sa voisine de garder ses biens de valeur dans son coffre à la banque.

Ces biens étaient composés de bijoux et d’une somme d’argent, remis en deux occasions, en 2017 et en 2020. Cependant, informe le journal, depuis avril 2023, la magistrate cherchait en vain à récupérer ses biens, la mise en cause refusant de répondre à ses appels et messages.

Selon le récit du journal, la magistrate affirme que la mise en cause lui avait fait croire que les biens étaient en sécurité dans son coffre à la banque, mais cette dernière nie cette version, affirmant avoir perdu les biens lors d’un déménagement en 2018 ou lors d’un vol.

Le procureur de la République demande l’application de la loi pénale, tandis que les avocats de la défense plaident la relaxe au bénéfice du doute, arguant que le délit d’abus de confiance n’est pas établi. L’affaire sera délibérée le 27 mai prochain.