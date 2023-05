Quatre ans après les faits, le professeur de Svt était mardi devant la barre de la Chambre criminelle de Mbour pour répondre de ce crime odieux. Mais, il semble ne pas se souvenir de son acte. «On m’a raconté ce qui s’était passé ! Je ne me souviens de rien du tout. Tout ce que je sais de cette histoire, on me l’a raconté. Je demandais à ceux qui venaient me voir ce que je faisais en prison», a déclaré devant la barre Saliou Ngom, âgé de 32 ans, accusé d’avoir tué sa femme, Amy Dieng, qui était en état de grossesse avancé (9 mois).

