Point de triomphalisme personnel ! C’est le

football sénégalais qui a gagné ce week-end lors du

renouvellement de ses instances au sein de l’irréel

Centre international de conférences Abdou Diouf

de Diamniadio (CICAD). Une belle victoire qui

témoigne si besoin en était de la vitalité

démocratique de notre football. Les acteurs ont

décidé de porter leur choix sur Me Augustin

Senghor pour les quatre (4) prochaines années.

Ceux du football amateur ont aussi renouvelé leur

confiance à Abdoulaye Saydou Sow. Quant à

Mohamed Djibril Wade, il a été plébiscité quelques

jours auparavant par l’ensemble du collège

électoral du football professionnel. Le doyen

Thierno «Kosso» Diané a eu droit à un standing

ovation digne de son rang de serviteur du football

national depuis des décennies. Bref, les 23

membres qui composent le Comité exécutif ont

tous été portés par leurs pairs pour constituer le

gouvernement du football. Il leur appartient

désormais de comprendre le message des acteurs

en procédant par une analyse sans complaisance de

l’élection ; de consolider les acquis et surtout de

dégager les perspectives pour inscrire notre

football au panthéon mondial.

TOILETTAGE DES TEXTES ET

PERSONNES RESSOURCES

Il est reproché aux textes qui régissent notre

football que des collaborateurs s’imposent d’office

au président de la FSF qui est pourtant très bien

élu. Démocratiquement. Une légitimité difficile à

atteindre au premier tour d’autant plus que pour le

franchir, le candidat doit recueillir 2/3 des

suffrages. La majorité relative n’est admise qu’en

cas de second tour.

Il s’agit entre autres des présidents de la Ligue

sénégalaise de football professionnel (LSFP), de la

Ligue de football amateur (LFA), du Collège des

Ligues, de l’ONCAV, du représentant du football

amateur, des anciens internationaux. Sans occulter

les autres membres issus des groupements

affinitaires. Toutefois, il faut quand même relever

que ces textes approuvés par la CAF, la Fifa, l’Etat

du Sénégal, le CNF ont été validés après un

premier rejet par la famille du football en 2009. Ils

sont toutefois perfectibles à l’instar de la

démocratie qui est très loin d’être le meilleur des

systèmes même si elle semble être le moins

mauvais, eu égard au communisme, au

totalitarisme, à l’oligarchie etc.

Mieux, ces textes ont valu au football sénégalais

une stabilité de plus de 12 ans. Pendant que dans la

sous-région, la FIFA a été contrainte d’installer des

comités de normalisation un peu partout. C’est le

cas en Côte d’Ivoire, au Mali, en Guinée…

N’empêche, force est de reconnaître que le système

laisse en dehors de la gouvernance des pans

entiers. C’est le cas par exemple des techniciens

(entraineurs). Nous l’avons déjà écrit : ce ne serait

pas mal que le président nouvellement élu puisse

convaincre Saer Seck de revenir sur sa décision. Il

devrait faire de même en tendant la main à Mady

Touré et à Ousmane Iyane Thiam. Que dire des

personnalités comme Mbaye Diouf Dia qui est en

passe de devenir le symbole du consensus retrouvé

derrière Augustin Senghor après l’avoir emmené

au second tour en 2017. Mais aussi de Louis

Lamotte qui a fini de démontrer ses qualités

managériales et son leadership incontestable. Sans

occulter Babacar Ndiaye de Tengueth FC. La liste

est loin d’être exhaustive. L’idée a d’ailleurs été

retenue dans le cadre du consensus.

Mais au delà de l’élargissement des membres du

Comité exécutif à des personnes ressources,

l’urgence c’est le toilettage des textes. Tout le

monde s’accorde à dire qu’il aurait quelques

incohérences pour ne pas dire quelques injustices

qui nécessiteraient d’être corrigées.

CHAPEAU A L’EQUIPE DE ME SEYDOU

DIAGNE

Si l’Assemblée générale de la Fédération

sénégalaise de football (FSF) a pu arriver à son

terme sans tambours ni trompettes, on le doit aussi

à l’équipe de la commission électorale. D’abord

par la multiplication des points ou conférences de

la presse afin d’informer l’opinion. Sans occulter

les communiqués de presse envoyés dans les

Rédactions pour mettre la presse au fait du déroulé

du processus.

Mais c’est plutôt au niveau de la souplesse que Me

Seydou Diagne a marqué les esprits. «J’ai été

écarté de l’élection en 2017 parce que mon casier

judiciaire n’était pas signé. Il était daté, cacheté

mais il manquait la signature que je suis retourné

chercher. Mais j’étais déclaré forclos», confie un

délégué en marge de l’Assemblée générale.

Pourtant, le juge Toupane n’a fait qu’appliquer la

loi dans toute sa rigueur. En tant que magistrat, il

s’est basé sur le code électoral, des statuts et

règlements de la FSF qui font office de

«constitution» de l’instance fédérale.

Sauf qu’à sa différence, l’équipe de Me Seydou

Diagne a préféré faire prévaloir la souplesse à la

place de la rigidité. Ce qui lui a permis de ne pas

recaler 11 candidats. Imaginez un seul instant dans

ce contexte que le candidat Mady Touré soit

déclaré forclos pour n’avoir pas produit ‘’un casier

judiciaire daté’’ ?

Le président-fondateur de Génération football

n’était pas le seul. D’autres candidats ont eu droit à

24 heures pour régulariser leur candidature. On

peut citer Abdoulaye Fall, Moussa Diaw Dieng,

Mamadou Ndiaye, Moussa Niang, Omar Samb.

Juriste, brillant avocat dont la probité intellectuelle

et morale ne peut souffrir d’aucune contestation,

Me Diagne, a fait preuve de tact et surtout de

sportivité pour sauver la mise. Le camp de Me

Senghor, faut-il le relever, a accepté de jouer le

jeu, en n’introduisant pas un recours contre cette

décision de la commission électorale. Finalement,

l’esprit fair-play a prévalu pour le bien de notre

football.

DELIT DE FACIES ET POLITISATION

Le football déchaine des passions. Il fait vibrer,

frémir, crier, exulter ou pleurer des personnalités,

des hommes et des femmes, des adolescents, des

jeunes voire des vieux. Il crée une angoisse

permanente. De la joie. Mais aussi de la tristesse.

Souvent la passion débouche sur des tragédies. Sur

la liste tristement célèbre, il y a les douloureux

événements du 15 juillet 2017 au stade Demba

Diop où huit (8) supporters du Stade de Mbour ont

perdu la vie.

Mais face à cette passion qu’il déchaine, il y a un

corps professionnel qui doit toujours rester zen.

C’est la presse. Les journalistes ont leur mot à dire.

Certes ! D’ailleurs, la prise de position est une des

six fonctions des médias. Mais, ils ne doivent pas

être dans l’invective. Leur rôle doit être celui de

vigie, de veille, d’avant-gardiste, d’alerte. Le délit

de faciès n’a pas sa place dans les médias. Encore

moins la stigmatisation. Nous devons dénoncer

avec la dernière énergie tout acteur qui s’active

dans ce domaine et lui faire comprendre que sa

place n’est pas dans le football, qui ne doit

véhiculer que les vertus du fair-play, de la

tolérance et de la solidarité.

Voilà pourquoi nous avons d’ailleurs dénoncé

l’immixtion de la politique dans le renouvellement

des instances de la Fédération sénégalaise avec la

création de ce fameux comité de défense

(CODEFS). Comme on pouvait s’y attendre, la

Fifa leur a administré un camouflet digne d’un

Ippon de Teddy Riner. La Fifa est une institution.

Elle ne traite qu’avec les associations nationales.

Pourtant, ces dernières disposent de délégation de

pouvoir de l’Etat. N’empêche, elle refuse toute

ingérence de la politique (Etat et ses

démembrements) dans la gouvernance du football

national. Il faut conjuguer avec l’intérêt et surtout

la qualité pour saisir Zurich. Mais aussi et surtout

comprendre que la souveraineté appartient à la

population du football. Si on ne veut pas voir la

tête de Me Senghor ou celle de Mady Touré à la

tête de la FSF ; pis, qu’on puisse même faire

preuve de cynisme en souhaitant leur échec tout en

espérant une révolte populaire, la conséquence ne

sera rien d’autre que l’installation d’un comité de

normalisation par la Fifa, suite bien entendu, un

retrait de délégation de pouvoir par l’Etat. C’est le

seul schéma possible dans le football. Autrement

dit, le retour à la case de départ. Ce que nous ne

souhaitons pas au football de notre pays qui a fait

de très grands bonds en avant pour toucher enfin le

graal et mettre un terme à plusieurs symphonies

inachevées. Depuis… 1965.

Qbdoulaye THIAM ANPS