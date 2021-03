La ruse est admissible selon certains, mais elle a ses limites. Macky Sall a atteint ses limites, sa gouvernance a échoué. Entre les programmes de bourses familiales, du Fnpj, les financements de ses ministères chargés de la micro finance et autres, la Der, on en a pour plus de cinq cent milliards au moins depuis 2012. A quoi cela a servi ? Combien d’emplois ont été créés ? Combien de familles ont été sorties de l’extrême pauvreté ? L’échec est patent, la révolte des jeunes le prouve. La solution pour Macky Sall, c’est d’augmenter ses fonds politiques de 100 milliards par an , 2021, 2022,2023.

A dire vrai, Macky Sall a rusé pour devenir de manière linéaire, DG de Petrosen, ministre de l’Energie et de l’hydraulique, ministre d’Etat chargé de l’Intérieur, Premier ministre, Président de l’Assemblée nationale et Président de la République. Six stations, un nombre parfait, et c’est aussi la fin.

