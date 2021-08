Xalimanews- « Nous sommes toujours dans la tendance haussière de la pandémie, mais elle s’est un peu ralentie même si on ne peut pas en être sûr. Il faudra attendre jusqu’à la fin de la semaine prochaine pour savoir est ce que c’est une tendance baissière qui se dessine. C’est vrai que nous ne sommes plus dans les 1000 cas positifs par jour, mais nous restons toujours entre 600 et 500 cas », a déclaré Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention ce matin à la TFM. Il poursuit « nous prions juste pour que les populations soient plus mobilisées à lutter contre la propagation du virus. Comme vous le savez nous commençons à connaitre le varient Delta ce qui très favorable à la lutte » « Par rapport à cette troisième vague même si le nombre de cas explose, ce qui nous fait le plus peur ce sont les décès. Comme vous avez pu le constater, nous sommes entre 10 et 12 morts par jour, alors que dans les deux premières vagues c’étaient des morts à un chiffre », ajoute le directeur de la prévention.

