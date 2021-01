« C’est mon plus grand honneur et privilège d’avoir été votre président. Je me battrai toujours pour vous. J’écouterai et je regarderai (…) Je souhaite du succès à la nouvelle administration et je pense qu’elle réussira. Elle a de bonnes bases. Juste un ‘au revoir’, je reviendrai d’une manière ou d’une autre », a-t-il conclu. Il a remercié une dernière fois son vice-président Mike et ses collaborateurs.

« Ca a été quelque chose de très spécial. La Première Dame a été une femme de grâce, de beauté et de dignité et si populaire auprès des gens », a-t-il déclaré avant d’inviter son épouse à prendre la parole. Melania s’est exprimée brièvement : « Cela a été mon plus grand honneur. (…) Vous serez dans mes pensées et mes prières. Que Dieu bénisse cette belle nation ».

