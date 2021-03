La tuberculose reste l’une des maladies infectieuses les plus meurtrières au monde. Chaque jour, près de 4 000 personnes meurent de la tuberculose et près de 28 000 personnes tombent malades à cause de cette maladie évitable et curable.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy