Via un communiqué, le président de la Comission de l’Union Africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat s’est prononcé sur les événements meutriers au Sénégal, découlant de la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko, le leader de PASTEF. Le dirigeant africain « condamne de telles violences et appelle à leur cessation immédiate ». Toujours dans le communiqué, « il appelle au respect des droits des citoyens à excercer leurs droits de liberté d’expression et de manifestation » et « incite instamment tous les citoyens à respecter l’ordre et la force de la loi. »

