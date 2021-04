XALIMANEWS : Les choses semblent aller mieux à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD). Selon l’Aps, le s’est engagé à soumettre au Conseil restreint de l’Université la levée de la suspension des Amicales et la poursuite du processus de renouvellement de ces instances en contrepartie des engagements pris par les étudiants. Selon un communiqué dont l’APS a eu connaissance, ’’il est ressorti des discussions d’importants accords aux termes desquels les parties ont convenu de la mise en place d’une plateforme numérique pour la codification avec des critères essentiellement basés sur l’excellence et le mérite’’. Les étudiants se sont engagés à ’’accompagner le Coud dans le processus d’assainissement du campus social, à identifier et expulser toute personne n’ayant pas le statu d’étudiant de l’Ucad, à combattre toute forme de violence, de port ou de possession d’armes au sein de l’espace universitaire et, le cas échéant, à terminer le processus de renouvellement des bureaux des amicales dans la paix’’. Ils se sont engagés ’’à ne pas céder une chambre à une personne n’ayant pas le statut d’étudiant ni à héberger sous peine de sanction disciplinaire et d’expulsion du campus social, à accompagner le Coud dans la mise en place d’un système d’identification et de contrôle au niveau des accès et des résidences universitaires’’. Le communiqué souligne qu’en ’’contrepartie’’, le Recteur de l’UCAD s’est engagé à ’’soumettre’’ au Conseil restreint de l’Université la levée de la suspension des Amicales et la poursuite du processus de renouvellement de ces instances. Pour rappel, le Conseil restreint de l’Assemblée de l’UCAD avait décidé mercredi de suspendre toutes les amicales des étudiants ’’jusqu’à nouvel ordre’’ et invité le Directeur du COUD à ’’procéder à la fermeture totale du campus social jusqu’à la mise en place d’un nouveau système de gestion de la codification’’. Ce Conseil restreint s’était réuni suite aux scènes de violence survenues au campus social dans la nuit du jeudi 25 au 26 mars et qui s’étaient soldées par le décès du nommé Ismaïla Gaoussou Diémé le dimanche 11 avril 2021 des suites de ses blessures. Toutefois, le Conseil d’administration du Centre des œuvres universitaires (COUD) avait retenu, ’’après analyse’’ qu’il n’était ’’pas compétent’’ pour la fermeture du Campus, que contestent également par les étudiants. Le Recteur de l’Ucad, le Directeur du Coud et les représentants des étudiants se sont rencontrés, vendredi.

