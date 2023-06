XALIMANEWS: La situation dégénère de plus en plus à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar où les manifestants ont saccagé des deux restaurants du campus social et le chapiteau de la Faculté des sciences juridiques et politiques. Le Centre (d’Etudes des Sciences et Techniques de l’Information (Cesti) a été également attaqué par des manifestants. Dans cette école qui forme également des journalistes et des techniciens des médias, un bus a été brûlé

