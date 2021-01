«Face à cette situation, il devient utile d’adapter l’organisation actuelle du travail afin de rester dans la dynamique de préserver la santé de toute la communauté, tout en assurant la continuité du service. A cet égard, les mesures ci-après sont préconisées : encourager l’enseignement à distance, favoriser le télétravail pour les rencontres/réunions devant réunir plus de 4 personnes, organiser la rotation des agents lorsqu’ils sont plus 2 à partager un espace de travail», ordonne le recteur de l’Ugb. Pr Ousmane Thiaré a aussi tenu à rappeler que les prescriptions relatives à l’observance des mesures barrières sont toujours en vigueur. Ainsi, précise le recteur, «il est fait obligation du port du masque dans toute l’Université (espaces de travail, espaces communs, salles de cours), de même que du lavage des mains et de la distanciation physique». Pr Thiaré invite également les directeurs d’Ufr et institut et les responsables des structures centrales (directions et commissions/comités) à «veiller à la correcte exécution de la présente note».

Le Covid-19 fait son entrée à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (Ugb). Le temple de Sanar devient par la même occasion la première université publique officiellement touchée par le virus mortel. «Il m’est revenu que des membres de notre communauté (Personnel enseignant et de recherche, Personnel administratif, technique et de service, et étudiants), répartis dans 6 Ufr (Unité de formation et de recherche), ont été testés positifs au Covid-19», a informé Pr Ousmane Thiaré, recteur de l’Ugb, dans une note d’information. La percée du virus dans la capitale du nord du Sénégal, illustrée par la flambée des cas communautaires (10 enregistrés hier), n’est pas étrangère à l’apparition du virus à l’Ugb.

