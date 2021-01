L’Université Gaston Berger de Saint-Louis est actuellement secouée par un mouvement d’humeur des étudiants. La pandémie du coronavirus est passée par là. Après la détection de cas positifs à la Covid-19 dans six Unités de Formation et de Recherche (Ufr) sur les huit, les étudiants sont sortis de leur réserve en décrétant 192 heures sans tickets (Jst) de restaurants. Autrement, ils comptent se restaurer gratuitement pendant trois jours. Et le mot d’ordre sera renouvelé. Les étudiants exigent la finition des travaux des allées, la réparation des deux ambulances du Centre médical en panne, la mise en marche des chambres froides des restaurants et le démarrage de la quinzaine de l’hygiène. Ils menacent de durcir le ton, si les autorités universitaires ne réagissent pas.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy