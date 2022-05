Pour les Européens, cet embargo pétrolier est aussi une décision à long terme, pour tirer un trait définitif sur la dépendance énergétique vis-à-vis d’une Russie de plus en plus hostile. C’est là le nœud du problème, car en fin de compte, à elles deux, la Hongrie et la Slovaquie représentent à peine 2% de la consommation de pétrole dans l’UE. Il faut donc que les Européens trouvent une décision unanime pour qu’elle ait une portée politique forte. Et faute d’accord entre les ambassadeurs, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell menace de convoquer les 27 ministres des Affaires étrangères à partir de mardi.

Le chef du gouvernement hongrois exige que l’embargo sur le pétrole soit exclu des mesures proposées par Bruxelles. Sans quoi, il ne les votera pas. M. Orbán demande aussi que le chef de l’Église orthodoxe russe, le patriarche Kirill, ne soit pas touché par les sanctions. Or, le chef de l’Église russe est l’un des plus fervents fidèles de Vladimir Poutine. En prenant fait et cause pour ce religieux, Viktor Orbán sabote l’unité européenne et soutient le chef du Kremlin.

