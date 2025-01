Ukraine : pour le Maire de Dnipro, « sans les Américains, ce sera vraiment très difficile de résister face à l’armée russe »

XALIMANEWS – Les envoyés spéciaux de RFI en Ukraine ont rencontré le maire de Dnipro, Borys Filatov. Celui-ci s’est exprimé sur la proposition de cessez-le-feu évoquée par Donald Trump, qui semble également vouloir adopter une position plus distante vis-à-vis du conflit en Ukraine.

Pour le Maire de Dnipro, un retrait des Etats-Unis très préjudiciable à L’Ukraine, en manque de moyens pour faire face aux rivaux russes beaucoup plus outillés en armements.

« Sans les États-Unis ce sera très difficile, on manque déjà d’armes. L’Union européenne a été désarmée au cours des dernières décennies, après la fin de la Guerre froide. Et maintenant pour eux il sera très difficile de recommencer à construire et à produire. Donc sans les Américains, ce sera vraiment très difficile de résister face à l’armée russe. »

Dnipro, est une ville stratégique de l’est de l’Ukraine, située à une centaine de kilomètres seulement du front. Ce carrefour essentiel joue un rôle crucial pour l’armée ukrainienne. C’est par cette ville que transitent les soldats et le matériel en direction du Donbass, l’une des régions occupées par la Russie. Dnipro est également un point d’arrivée pour les blessés et les réfugiés fuyant les zones de combat à l’est.